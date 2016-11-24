Ставрополь, 24 ноября, 2016, 16:59 — ИА Регнум.



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«Закон жирных котов» или закон, увеличивающий минимальный размер выделяемых сельхозземель до 2500 га, одобрен в думе Ставропольского края 24 ноября на заседании регионального парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Попытки провести этот закон депутатами думы прошлого созыва провалился. После первого чтения закон вызвал неодобрение оппозиции, предпринимателей, особенно представителей фермерства. После этого закон отправили на доработку, а затем и вовсе сняли с рассмотрения до лучших времен.

В этот раз изменения в статьи 32 и 34 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» не вызвали никакого обсуждения или вопросов у депутатов думы нового созыва и беспрепятственно были одобрены.

Во время представления закона председатель комитета думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачев обратил внимание, что в спорных вопросах необходимо отдавать приоритет вопросам охраны сельскохозяйственной земли. Нельзя к вопросу распоряжения земель подходить, как к распоряжению квартирой или холодильником, отметил депутат.

При этом он обратил внимание, что для крестьянско-фермерских хозяйств, которые уже ведут растениеводческую или животноводческую деятельность на меньшем участке сельхозземель (но больше 30 га), предусмотрена законом возможность выделения этих участков в собственность.

Закон увеличивает предельный минимальный размер образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с 30 га до 2500 га.

Принятие закона, считают авторы, обусловлено необходимостью изменения подхода к установлению минимальных размеров земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в целях предотвращения излишнего дробления сельскохозяйственных угодий, говорится в документе.

Увеличение минимальных размеров земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения обусловлены тем, что земля подлежит особой правовой охране, интересы собственников не должны быть выше общественного интереса в сохранении и рациональном использовании земель.

Составители закона считают, что на больших по размеру участках сельскохозяйственных угодий возможно эффективное применение современных агротехнических технологий, высокопроизводительной сельскохозяйственной техники; большие по размеру площади земельных участков позволят сохранить традиционно сложившиеся севообороты.

Закон убьет фермерское хозяйство на Ставрополье, разорит сёла, утверждали многочисленные оппоненты этого закона еще на стадии его обсуждения зимой-весной текущего года.

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Напомним, законопроект был предложен в период массовой переаренды сельхозземель, которая может привести к снижению производства, неэффективному использованию земель, уводу земель из собственности региона и обнищанию сел.

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Ряд несогласных с законопроектом депутатов озвучили прогнозы роста напряженности на селе из-за ущемления интересов более 10 тыс. фермеров Ставрополья, поскольку законопроект устанавливает слишком жесткие и практически невыполнимые требования для средних и мелких крестьянских хозяйств.

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Противники законопроекта считают, что он лоббирует интересы 18 крупных землепользователей. В случае принятия документа владельцы небольших паев останутся и вовсе без права выбора.

После болезненного обсуждения этой темы, в июне, накануне парламентских выборов, правительство региона вняло предпринимательскому и экспертному сообществу и предложило доработать законопроект. Дума приняла решение снять его с рассмотрения на заседании 6 июня 2016 года.

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Совет муниципальных образований Ставропольского края вернул законопроект к рассмотрению регионального парламента.

В этот раз оппонентов законопроекта в думе не оказалось. Никто не захотел высказаться или задать вопросы. Законопроект одобрен.