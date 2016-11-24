Ярославль, 24 ноября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В Ярославле началось восстановление купола легкоатлетического манежа на улице Чкалова, который рухнул 2 недели назад от снежной нагрузки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Дирекции спортивных сооружений Ярославля, эксплуатирующей манеж.

City-yaroslavl.ru Восстановление манежа в Ярославле

«Заключен контракт на 32 дня с московской фирмой, которая изначально занималась поставкой и установкой этого купола. Деньги 3 млн 700 тыс рублей выделены из резервного фонда мэрии. Внутри оборудование практически не пострадало, кроме паркетного центра для мини-футбола, но это незначительный ущерб. Если погодные условия позволят, до конца декабря работы завершатся, гарантию на свои работы подрядчик дает 1 год. Эксперты утверждают, что ткань в нормальном состоянии, сколько простоит, не говорят. Конечно, хотелось бы сказать, что лет 50 еще простоит, но такой гарантии никто не дает. Вообще, есть понимание, что все эти купола нужно менять на крыши, все упирается в деньги. Навскидку это будет стоить примерно 100 млн рублей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Александр Черепанин.

По словам Черепанина, готово и предварительное экспертное заключение о причинах обрушения купола.

«Есть заключение экспертизы, которую проводили в независимой компании с участием Ярославского государственного технического университета, что причиной ЧП была совокупность факторов, погодных, прежде всего. Снег и ветер сделали свое дело. Оборудование работало в штатном режиме, человеческий фактор не усматривается», — пояснил Александр Черепанин.

По словам Александра Фетисова, главного инженера специализированной компании ООО «Риква», которая занимается ремонтом легкоатлетического манежа, купол выполнен из многослойного полимера.

«Купол еще может послужить городу. После завершения ремонта мы даем гарантию 10−15 лет. На куполе есть разрыв и много порезов. Сейчас нам нужно очистить поверхность, а затем приступим к свариванию участков покрытия», — приводит слова Александра Фетисова официальный сайт мэрии Ярославля.