Пять генералов получили должности в Росгвардии по указу Путина
Москва, 24 ноября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил пять генералов на должности в структурные подразделения Росгвардии. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает Временный информационный центр Росгвардии.
Сообщается, что президент Путин своим указом от 24 ноября назначил на должности в структурных подразделениях Росгвардии пять генералов.
Генерал-майор полиции Леонид Веденов назначен начальником Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии;
Генерал-майор полиции Александр Грищенко назначен первым заместителем начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии;
Генерал-майор Алексей Беззубиков назначен руководителем Департамента техники и вооружения Росгвардии;
Генерал-майор Вячеслав Савкин назначен заместителем руководителя финансово-экономического Департамента Росгвардии;
Генерал-майор Юрий Бочаров назначен первым заместителем командующего Сибирским округом Росгвардии.