Москва, 24 ноября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил пять генералов на должности в структурные подразделения Росгвардии. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает Временный информационный центр Росгвардии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Сообщается, что президент Путин своим указом от 24 ноября назначил на должности в структурных подразделениях Росгвардии пять генералов.

Генерал-майор полиции Леонид Веденов назначен начальником Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии;

Генерал-майор полиции Александр Грищенко назначен первым заместителем начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии;

Генерал-майор Алексей Беззубиков назначен руководителем Департамента техники и вооружения Росгвардии;

Генерал-майор Вячеслав Савкин назначен заместителем руководителя финансово-экономического Департамента Росгвардии;

Генерал-майор Юрий Бочаров назначен первым заместителем командующего Сибирским округом Росгвардии.