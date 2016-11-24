Бишкек, 24 ноября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В горах Нарынской области Киргизии потерялись 14 киргизстанцев и 4 иностранца, выехавшие на охоту во время сильного снегопада. Об этом сегодня, 24 ноября, пишет «Sputnik. Кыргызстан» со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций республики.

Виктор Васнецов. Савка-охотник. (фрагмент). 1889

По имеющейся информации, две группы охотников на двух автомобилях ГАЗ-66 направились в Ак-Сай 23 ноября. «В тот же день в 12:30 по местному времени они добрались до заставы «Чатыр-Таш». Несмотря на предупреждение о закрытии трассы, охотники пересекли заставу в направлении гор Ак-Сая. В результате первая группа застряла на участке трассы Босого, а вторая — на участке Беш-Белчир», — уточнили в МЧС.

Между тем, газета «Вечерний Бишкек» сообщает о том, что количество потерявшихся охотников составляет не 18, а 19 человек, среди которых 5 иностранных граждан и 14 киргизстанцев.

Издание отмечает, что на выручку застрявшим в горах людям выехали 7 спасателей, 2 сотрудника местной райадминистрации, фельдшер, 4 сопровождающих и родственники охотников. «Однако из-за сильного снегопада им пришлось вернуться назад. В настоящий момент ожидается привлечение дополнительных спасателей из числа Противопожарной службы», — констатировали в МЧС Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее, 17 ноября 2016 года, в Киргизии пропали 3 пастуха, выпасавших стадо из 800 баранов на одном из высокогорных пастбищ Ошской области. Спуститься с гор чабанам помешал обильный снегопад и сильный мороз. Впоследствии, 21 ноября, их все же удалось отыскать, никто не пострадал.