В горах Киргизии потерялись 19 охотников
Бишкек, 24 ноября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В горах Нарынской области Киргизии потерялись 14 киргизстанцев и 4 иностранца, выехавшие на охоту во время сильного снегопада. Об этом сегодня, 24 ноября, пишет «Sputnik. Кыргызстан» со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций республики.
По имеющейся информации, две группы охотников на двух автомобилях ГАЗ-66 направились в Ак-Сай 23 ноября. «В тот же день в 12:30 по местному времени они добрались до заставы «Чатыр-Таш». Несмотря на предупреждение о закрытии трассы, охотники пересекли заставу в направлении гор Ак-Сая. В результате первая группа застряла на участке трассы Босого, а вторая — на участке Беш-Белчир», — уточнили в МЧС.
Между тем, газета «Вечерний Бишкек» сообщает о том, что количество потерявшихся охотников составляет не 18, а 19 человек, среди которых 5 иностранных граждан и 14 киргизстанцев.
Издание отмечает, что на выручку застрявшим в горах людям выехали 7 спасателей, 2 сотрудника местной райадминистрации, фельдшер, 4 сопровождающих и родственники охотников. «Однако из-за сильного снегопада им пришлось вернуться назад. В настоящий момент ожидается привлечение дополнительных спасателей из числа Противопожарной службы», — констатировали в МЧС Киргизии.
ИА REGNUM напоминает, что ранее, 17 ноября 2016 года, в Киргизии пропали 3 пастуха, выпасавших стадо из 800 баранов на одном из высокогорных пастбищ Ошской области. Спуститься с гор чабанам помешал обильный снегопад и сильный мороз. Впоследствии, 21 ноября, их все же удалось отыскать, никто не пострадал.