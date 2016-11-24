МИД РФ: Курилы – это Россия
Москва, 24 ноября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Размещения БРК России на территории Курил были произведены с целью укрепления национальной безопасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 ноября журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В Российской Федерации на плановой основе осуществляются мероприятия. Цель — укрепление национальной безопасности. Курилы являются неотъемлемой частью российской территории», — сказала Захарова.
По её словам, «за более подробными комментариями вы можете обратиться в Минобороны РФ».
Напомним, ранее официальная газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта» сообщила о размещении на Курилах берегового ракетного комплекса «Бал» на острове Кунашир и «Бастион» на острове Итуруп. Издание также рассказало о подготовке личного состава БРК «Бастион» к стрельбам.