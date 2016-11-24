Москва, 24 ноября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Размещения БРК России на территории Курил были произведены с целью укрепления национальной безопасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 ноября журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Географическая карта Курильских островов

«В Российской Федерации на плановой основе осуществляются мероприятия. Цель — укрепление национальной безопасности. Курилы являются неотъемлемой частью российской территории», — сказала Захарова.

По её словам, «за более подробными комментариями вы можете обратиться в Минобороны РФ».

Напомним, ранее официальная газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта» сообщила о размещении на Курилах берегового ракетного комплекса «Бал» на острове Кунашир и «Бастион» на острове Итуруп. Издание также рассказало о подготовке личного состава БРК «Бастион» к стрельбам.