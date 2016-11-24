Москва, 8 мая, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Крупный выброс массы, направленный в сторону Земли, зафиксирован на Солнце. Вероятно, он стал крупнейшим в текущем майском всплеске активности, сообщает 8 мая совместная лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Gellinger

Выброс солнечной массы одновременно зафиксировали рентгеновские мониторы и прямые наблюдения космических коронографов. Ему предшествовала двойная вспышка на Солнце. Первую наблюдали около пяти, вторую — около восьми утра по московскому времени.

«Обе вспышки имели балл около X1. Солнечное вещество, судя по всему, было выброшено во время второго взрыва», — отметили в лаборатории.

Ожидается, что 11 мая солнечные массы достигнут Земли. Они могут вызвать магнитные бури мощностью G2-G3 — средней силы и сильные.

Специалисты напомнили, что Солнце сильнее всего воздействует на Землю, когда выбрасывает массы. Обладая огромной кинетической энергией, они наносят прямой удар по магнитному полю Земли. Солнечным вспышкам присваивают один из пяти классов — A, B, C, M или X — в зависимости от мощности рентгеновского излучения.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал, что в южном полушарии Солнца, на обращённой к Земле стороне, произошло накопление вспышечной энергии. В таких случаях происходят мощные вспышки. Ранее Солнце резко увеличило активность в конце марта, когда учёные зарегистрировали одну из крупнейших вспышек за последние 20 лет.

2 мая специалисты зафиксировали третью по силе с начала 2024 года магнитную бурю. Ночью и утром 4 мая на Солнце произошло пять мощных вспышек.

По словам ведущего научного сотрудника Института астрономии РАН Валерия Шематовича, на Солнце в конце апреля — начале мая произошло несколько сильных бурь, сопровождавшихся выбросами облаков солнечной плазмы. Именно этим можно объяснить появление полярного сияния над регионами Центральной России.