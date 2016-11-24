Белгород, 24 ноября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В Старом Осколе (Белгородская область) освятили аварийно-опасный участок дороги возле трамвайной остановки «Лесная». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Белгородской епархии.

Larisa-K Дорога

На этом участке машины несколько раз сбивали людей, а в недавнем ДТП погибли два человека и еще один пострадал. Клирик Ильинского храма иерей Георгий Улезько совершил молебное пение и окропил святой водой аварийно-опасный участок дороги. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти жертв ДТП, на нем присутствовал личный состав ОГИБДД старооскольского УМВД.

На территории Старооскольского городского округа с начала 2016 года погибли 23 человека. Всего, по данным Госавтоинспекции, за десять месяцев в Белгородской области произошло более тысячи аварий. На дорогах погибли более 180 человек (в том числе и шестеро детей), травмы получили еще 1282.