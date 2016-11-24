Москва, 24 ноября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Хорошевский суд Москвы постановил освободить от уголовной ответственности гражданку Узбекистана Гульчехру Бобокулову, которая обвиняется в убийстве четырехлетней девочки, и направить её на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гульчехра Бобокулова

Кроме того, суд оставил без рассмотрения иски родителей убитой девочки и владельца квартиры, которую сожгла Бобокулова, о возмещении материального ущерба. Суд считает, что эти дела нужно рассматривать в гражданском порядке. Напомним, что государственное обвинение оценило ущерб родителям ребенка в размере пяти млн рублей, а материальные потери владельца квартиры — в 1,48 млн рублей.

Напомним, резонансное убийство было совершено в Москве в феврале этого года. Гражданка Узбекистана Гульчехра Бобокулова работала няней у семьи, которая снимала квартиру в Москве. Она дождалась, когда родители со старшим ребенком уйдут из квартиры, убила четырехлетнего ребенка, отрезала ему голову, подожгла квартиру и пошла к ближайшей станции метро.

Около 20 минут Бобокулова расхаживала возле станции метро, размахивая отрезанной головой. Она выкрикивала исламистские лозунги, угрожала прохожим и полицейским, а также заявила, что у нее с собой бомба. Вскоре сотрудники полиции задержали её.

В ходе следствия выяснилось, что у Бобокуловой хроническое психическое расстройство. Ей были предъявлены обвинения в убийстве ребенка, поджоге, а также в заведомо ложном сообщении о взрыве. В ходе судебного разбирательства Бобокулова признала свою вину в убийстве.