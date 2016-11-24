Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 ноября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Депутаты Переславль-Залесской городской думы Ярославской области утвердили Владимира Волкова в должности временно исполняющего обязанности главы города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат гордумы Сергей Хабибулин. Его кандидатуру в думу внес врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. До сегодняшнего дня Владимир Волков занимал должность главы городского поселения Красково, Люберецкого муниципального района Московской области.

Kraskovo.ru Владимир Волков

Решение об утверждении Владимира Волкова в должности первого заместителя главы Переславля-Залесского принято единогласно.

Место главы Переславля стало временно вакантным после ареста мэра Дениса Кошурникова по «делу Роснано».

Владимир Волков родился Родился в 1975 году в городе Люберцы. 1990 — окончил Люберецкую среднюю школу № 8.

С 1994 — по окончании ПТУ №124 работал по специальности — технологом на предприятии «Совмехкастория».

1997 — организовал собственное предприятие в сфере обслуживания.

2003 — владелец, руководитель ряда предприятий в сфере производства строительных материалов

2005 — руководитель логистической компании «Техсервис — 1»

2006 — поступил на юридический факультет МПГУ им. Крупской.

2009 — работа юристом в ООО «Свет+»

2009 — 2013 — депутат Совета Депутатов города Люберцы. Председатель комитета по нормотворчеству.

В 2011 году закончил юридический факультет МПГУ им. Крупской.