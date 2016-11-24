Переславль Ярославской области возглавил экс-глава поселения из Подмосковья
Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 ноября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Депутаты Переславль-Залесской городской думы Ярославской области утвердили Владимира Волкова в должности временно исполняющего обязанности главы города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат гордумы Сергей Хабибулин. Его кандидатуру в думу внес врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. До сегодняшнего дня Владимир Волков занимал должность главы городского поселения Красково, Люберецкого муниципального района Московской области.
Решение об утверждении Владимира Волкова в должности первого заместителя главы Переславля-Залесского принято единогласно.
Место главы Переславля стало временно вакантным после ареста мэра Дениса Кошурникова по «делу Роснано».
Владимир Волков родился Родился в 1975 году в городе Люберцы. 1990 — окончил Люберецкую среднюю школу № 8.
С 1994 — по окончании ПТУ №124 работал по специальности — технологом на предприятии «Совмехкастория».
1997 — организовал собственное предприятие в сфере обслуживания.
2003 — владелец, руководитель ряда предприятий в сфере производства строительных материалов
2005 — руководитель логистической компании «Техсервис — 1»
2006 — поступил на юридический факультет МПГУ им. Крупской.
2009 — работа юристом в ООО «Свет+»
2009 — 2013 — депутат Совета Депутатов города Люберцы. Председатель комитета по нормотворчеству.
В 2011 году закончил юридический факультет МПГУ им. Крупской.