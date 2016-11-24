Красногорск, 24 ноября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В Московской области принят закон «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Московской области, на 2017 год». Согласно решению депутатов областного парламента, стоимость патента для иностранных работников сохранится на уровне 2016 года — 4 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

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Коэффициент, указанный в законе, используется для расчета налога на доходы физических лиц, уплачиваемых иностранцами при трудоустройстве. Установленный размер коэффициента составит 2,05381.

По словам министра финансов Московской области Антона Котякова, закон был принят для стимулирования притока на территорию области иностранных работников и легализации их пребывания.

Напомним, с 1 января 2015 года все иностранные граждане, желающие трудоустроиться в РФ, должны приобрести патент. В 2015 году на в Подмосковье было выдано около 200 тысяч патентов. Поступления в бюджет от выдачи разрешений составили более 5 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость патента для иностранных граждан в Московской области в 2015 году также составляла 4 тыс. рублей.