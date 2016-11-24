Ростов-на-Дону, 24 ноября, 2016, 16:00 — ИА Регнум.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон», вылетевший из Лиги чемпионов ЕГФ, продолжит борьбу на европейской арене. Согласно результатам жеребьевки группового этапа Кубка ЕГФ, в группу С «Ростов-Дон» попал вместе с немками («Битигхайм»), венгерками («Эрд») и норвежками («Биасен»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 24 ноября.

Vk.com/rostovhandball Гандбольный матч

Также известно и предварительно расписание матчей. Так, ростовчанки вступают в борьбу за трофей в январе 2017 года. Провести первый домашний поединок гандболистки могут уже на Рождество (7 или 8 января) с «Эрдом». Затем в середине января пройдет выездной матч с клубом из Норвегии, 21 или 22 января — с немками. 28 или 29 января ростовчанки дома примут «Битигхайм». Выездной матч с венгерским клубом пройдет 4 или 5 февраля, а домашняя игра с командой из Норвегии — 11 или 12 февраля (этот матч станет завершающим в групповой стадии).

Для того, чтобы выйти в четвертьфинал Кубка ЕГФ ростовчанкам нужно занять первое или второе место в группе.

Напомним, что на этой неделе тренерский штаб гандбольного клуба «Ростов-Дон» покинул датчанин Ян Лесли. Решение об этом было принято после очередного поражения в групповой стадии Лиги чемпионов ЕГФ. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Но сезон продолжается, и к тренировкам ростовчанки приступят 28 ноября. Кто возглавит тренировочный процесс, пока неизвестно.

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