Выборг, Ленинградская область, 24 ноября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Судно арктического класса «Александр Санников» спущено на воду со стапелей Выборгского судостроительного завода. Оно необходимо для обеспечения разработки месторождений на Ямале, сообщили сегодня, 24 ноября, в пресс-службе предприятия.

Vyborgshipyard.ru Спуск на воду судна «Александр Санников»

«Головной ледокол проекта Aker Arc130A, построенный по заказу «Газпром нефти», предназначен для сопровождения в акватории Обской губы танкеров, обеспечивающих транспортировку нефти Новопортовского месторождения», — говорится в сообщении завода.

Сейчас на ледокольном судне «Александр Санников» идут работы по достройке и техническому оснащению. До передачи ледокола заказчику будут проведены швартовые и ходовые испытания, а в зимне-весенний период 2018 года пройдут ледовые испытания.

Как отмечается, по заказу «Газпром нефти» на Выборгском судостроительном заводе строятся два ледокольных судна ледового класса Icebreaker 8, способных работать при температуре до минус 50 градусов. Основное назначение судов: ледокольная проводка танкеров, помощь при проведении швартовных и погрузочных работ, спасательных операций, буксировки судов, пожаротушения, участие в операциях по ликвидации разливов нефти.

Два ледокола будут переданы «Газпром нефти» до 2018 года.

Длина строящихся судов составит 121,7 м, ширина главной палубы — 26 м, осадка — 8 м. Двигательная установка — дизель-электрическая мощностью 2×7500 КВт (корма) и 1×6500 КВт (нос). «Суда спроектированы с учетом принципа нулевого сброса: все твердые и жидкие отходы должны храниться на борту и утилизироваться на берегу. Построенные ледоколы будут эксплуатироваться под российским флагом», — подчеркнули на заводе-изготовителе.

ПАО «Выборгский судостроительный завод» — одно из крупнейших судостроительных предприятий Северо-Западного региона России. С момента основания завод спустил на воду свыше 200 судов. На верфи работают 1,5 тысячи человек.