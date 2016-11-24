Москва, 24 ноября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. На рост доходов семьи в ближайший год рассчитывают 16% жителей России, полагают, что доход снизится, 17%, остальные изменений не ждут. Рост семейных расходов прогнозируют 50% опрошенных.

Evgeny Кошелек

Что касается доходов жителей России, за последний год с ними происходили в основном негативные изменения: около трети опрошенных (24%) говорят, что кто-то из членов семьи стал меньше зарабатывать, потерял работу или приработок, сократились социальные выплаты: пособия, пенсионные выплаты, стипендии, компенсации.

Столько же сообщают, что совокупный доход их семьи уменьшился (32%), причем бедные говорят об этом чаще остальных. 59% опрошенных констатируют: в последний год их расходы выросли и в ближайшее время не изменятся (46%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 13 ноября 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.