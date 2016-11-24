Загреб, 24 ноября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Хорватский теннисист Борна Чорич, который не успел восстановиться после операции на колене, не сыграет в финале Кубка Дэвиса против сборной Аргентины. Об этом сообщает в четверг, 24 ноября, «Советский спорт».

eugeniu Теннисный корт

«20-летний спортсмен в сентябре перенес операцию на колене, и полностью восстановиться не успел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо Чорича команду Хорватии будет представлять 29-летний Франко Шкугор.

Напомним, в Загребе с 25 по 27 ноября пройдет финальный матч Кубка Дэвиса Хорватия — Аргентина.