Самара, 24 ноября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. На сайте госзакупок размещена информация о проведении электронного аукциона на изготовление и поставку «Почетного знака Самарской губернской думы «За служение закону» в количество в количестве 62 штук за 452,6 тыс. рублей и почётного знака Самарской губернской думы «За заслуги в законотворчестве» в количество 21 штуки за 386,4 тыс. Источник — региональный бюджет, сообщает ИА REGNUM.

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В техническом задании указано, что нагрудный знак «За служение закону» должен быть изготовлен из серебра, с покрытием эмалью и использованием фианита. К нему прилагается удостоверение.

Другой почётный знак — «За заслуги в законотворчестве» представляет собой форму вертикально стоящей колонны из натурального поделочного камня зелёного цвета, которая увенчана диском из бронзы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина Самарской области, по состоянию на 1 октября 2016 года госдолг региона составляет 71 млрд 796,5 млн рублей, из них 16 млрд 586,9 млн — бюджетные кредиты, 19 млрд 729,6 млн — коммерческие кредиты, 35 млрд 480 млн — ценные бумаги.

Региональный бюджет на 2017 год сформирован профицитным. С учетом прогнозируемого объема поступлений бюджета Самарской области общий объем расходов на 2017 год сформирован в сумме 125 млрд 344,4 млн рублей, что на 3,1 млрд меньше, чем в 2016 году.

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