Москва, 24 ноября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Все иностранцы, въезжающие в Россию, с 2017 года будут проходить дактилоскопию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой в Совфеде.

Отпечаток пальца

«МВД выступает инициатором по проведению с начала следующего года дактилоскопии всем иностранным гражданам, которые приезжают на территорию РФ», — сказал Горовой.

С просьбой ввести обязательную дактилоскопию для въезжающих в страну иностранцев в МВД обратилась глава комиссии Общественной палаты Елена Сутормина.

Отметим, что с подобными инициативами выступали и депутаты Госдумы — аргументом служило то, что мера позволит защитить граждан от терроризма.