Красногорск, 24 ноября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Вечером 24 ноября и в течение ночи 25 ноября в Московской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. На дорогах возможно образование гололеда, также ожидается усиление ветра с порывами 12−17 м/с. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России по Подмосковью.

Dtp-online-news.ru Гололед

В связи с ухудшением погоды спасатели призывают жителей и гостей области быть осторожными на улице, особенно при переходе через дорогу. Водителей просят соблюдать скоростной режим и снизить в два-три раза интенсивность разгонов.

При сильном ветре рекомендуется поставить машину в гараж или убрать транспортное средство от деревьев и шатких конструкций. Находясь на улице, стоит обходить дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.