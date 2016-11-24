Москва, 24 ноября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Российской сборной, как представляющей страну-организатора Кубка Конфедераций-2017, предоставлено место в первой корзине при жеребьевке турнира. Об утверждении процедуры жеребьевки сообщает 24 ноября пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

AlexanderStein Жеребьевка

Помимо России, места в первой корзине получили команды Германии, Чили и Португалии, так как именно эти сборные обладают максимальными показателями в рейтинге федерации. Во вторую корзину попали Мексика, Австралия и Новая Зеландия. В феврале станет известно, какая команда будет представлять на турнире африканский континент, она также попадет во вторую корзину.

Ведущими жеребьевки выступят заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и глава Департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Их помощниками станут российские спортсмены Сергей Семак и Елена Исинбаева.

Согласно регламенту состязаний, команды разобьют на две группы. Две сборных из каждой группы выйдут в полуфинал, где сразятся за право выхода в финал турнира. Матчи Кубка Конфедераций-2017 пройдут с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жеребьевка состоится в Казани 26 ноября.