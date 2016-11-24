Лондон, 24 ноября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард, ранее выступавший за футбольные клубы «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси», принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил сам легендарный в прошлом футболист.

PublicDomainPictures Футбольные ворота

«У меня была невероятная карьера, — говорит спортсмен. — Я благодарен «Ливерпулю», «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Англии за каждый миг».

При этом Джеррард добавил, что он чувствую себя счастливым человеком, так как он пережил столько «прекрасных моментов».

«Я горжусь, что сыграл более 700 игр за «Ливерпуль», многие из которых в роли капитана, — говорит бывший полузащитник сборной Англии. — Мне посчастливилось играть бок о бок с великими футболистами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стивен Джеррард перешел в клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» из «Ливерпуля» летом 2015 г, подписав контракт на 18 месяцев. За американский клуб Джеррард провел 36 матчей, в которых забил 5 мячей.