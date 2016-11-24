Москва, 24 ноября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. За последние несколько лет инвесторы вложили 56 млрд рублей в развитие технопарков Москвы. Оно будет продолжено, и московские власти поддержат инвесторов. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения технопарка «Калибр» сегодня, 24 ноября.

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«Технопарки в Москве продолжают развиваться. За последние годы вложено 56 миллиардов рублей, в основном частных инвестиций», — сказал Собянин.

По словам московского мэра, технопарки становятся для Москвы инновационной производственной отраслью. Показателен пример «Калибра».

"Буквально полтора года назад здесь было три предприятия», — сказал Собянин.

В настоящее время на этой площадке функционируют десятки предприятий. Они выпускают уникальную продукцию, находящую сбыт — в медицине, в телекоммуникациях.

Комментируя развитие технопарка, руководитель «Калибра» Алексей Родос сообщил о масштабных планах.

«У нас есть концепция развития, которая предполагает новое строительство и реконструкцию порядка 300 тысяч квадратных метров площадей, где мы будем размещать инновационные компании», — сказал он.