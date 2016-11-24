Брянск, 24 ноября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Более 1 млрд рублей задолжали брянские потребители за электричество. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго». Причем, самыми крупными должниками остаются предприятия сферы ЖКХ и управляющие компании.

Unsplash Электрическая лампа

Так, управляющие компании и товарищества собственников жилья задолжали 340 млн рублей. К примеру, ООО «Новые технологии управления» задолжало 55 млн рублей. Такая сумма набегает за пять месяцев потребления электроэнергии.

Среди предприятий самыми крупными должниками остаются МУП «Брянский городской водоканал» (190,4 млн рублей) и ГУП «Брянсккоммунэнерго» (68,6 млн рублей). Всего же эта категория потребителей должна 333 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что брянский губернатор Александр Богомаз в середине ноября предложил разработать закон, согласно которому деньги от населения за свет, газ, воду и водоотведение будут поступать напрямую к поставщику. Сейчас, когда деньги идут через управляющие компании, по мнению главы региона, избавиться от долгов невозможно. При этом поставщики поддерживают эту точку зрения. К примеру, энергетики предлагают потребителям переходить на прямые расчеты — в этом случае деньги не оседают на счетах УК.