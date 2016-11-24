Москва, 24 ноября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. «Гражданам нравится дисциплинарная составляющая работы Государственной думы, дисциплинарные меры в отношении депутатского корпуса, — рассказал политолог Алексей Чадаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Нравится, что депутатов обязали присутствовать на заседаниях Госдумы. Нравится, что Дума реагирует на резонансные темы общественно-политической жизни. В работе Госдумы сейчас нет никаких острых раздражающих моментов, как это было раньше».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Одобрение работы Госдумы растет еще и потому, что растет ее авторитет. В Госдуму приходят министры, серьезно обсуждают бюджет, чего раньше не было. Есть ощущение и понимание, что Дума снова становится местом власти, а не местом для «просто дискуссий», или просто собранием депутатов. Госдума — это место, где теперь принимаются ключевые решения», — отметил Алексей Чадаев.

По мнению политолога, одобрение работы Госдумы связано еще и с активной позицией ее нового руководства.

«Например, три дня все СМИ в позитивном ключе обсуждали отмену новогоднего корпоративна в Госдуме. Ведь «напоказ хорошая жизнь» народных избранников тоже не нравилась гражданам, и это тоже сыграло свою роль», — подчеркнул Алексей Чадаев.

Напомним, 22 ноября, спикер Государственной думы Вячеслав Володин принял решение об отказе от проведения в зале пленарных заседаний традиционного новогоднего корпоратива. Решение председателя Госдумы поддержали депутаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина в ноябре составляет 82,6% и от среднего показателя октября он отличается незначительно (82,2%). Оценки работы правительства растут третий месяц подряд, согласно последним данным среднемесячный показатель составляет 60,2% (с 53,6% в августе). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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