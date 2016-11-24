Москва, 24 ноября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В отношении 27-летнего Заурбека Хасиева, попавшего в поле зрения правоохранительных органов после видео гонок по улицам Москвы, заведено семь административных дел, передаёт Life.

StockSnap Руль автомобиля BMW

Дела возбуждены по эпизодам статьи 12.16 ч.1 КоАП России. В полиции ждут явки Хасиева, который должен дать объяснения: он уже оповещён о встрече.

Уточняется, что Хасиев — боец смешанных единоборств бойцовского клуба «Беркут». Именно он находился за рулём BMW, который ездил по Москве с большим превышением скорости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в интернете было опубликовано видео, снятое на мобильный телефон из салона автомобиля. Машина ездила по Москве с большой скоростью, совершая опасные манёвры.

«По предварительным данным, скорость иномарки составляла порядка 240 км/ч. Лишь по счастливой случайности никаких ДТП не произошло», — сообщалось в комментириях к видео.