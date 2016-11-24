Курган, 24 ноября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Бывшему и. о. ректора Курганского госуниверситета Михаилу Ерихову предъявлено обвинение. Его подозревают в присвоении и растрате средств вуза, превышении должностных полномочий и в злостном уклонении от уплаты кредиторской задолженности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Полицейскими следователями установлено, что сумма, якобы присвоенная и растраченная Михаилом Ериховым, превысила два миллиона рублей.

Напомним, ранее следствие предполагало, что в период с 31 июля 2015 года по 16 февраля 2016 года и. о. ректора КГУ Михаил Ерихов, используя свое служебное положение, похитил вверенные ему денежные средства, чем причинил университету крупный ущерб в размере 668 900 рублей. Кроме того, как считают обвинители, он за счет университета в Кургане арендовал квартиру площадью 136 кв. м и стоимостью 50 тыс. рублей в месяц. Также за счет университета Ерихов якобы оплачивал работу двух своих охранников, ежедневная заработная плата каждого из которых составляла 1500 рублей.

Четыре сотрудника, которых Ерихов пригласил из Санкт-Петербурга на работу в КГУ, необоснованно получали зарплату от 50 до 80 тысяч рублей, говорят следователи. При этом их официальная зарплата составляла 10 тысяч рублей, а до указанной суммы она повышалась за счет различных премий и надбавок.

Также следствием установлено, что Ерихов от лица КГУ заключил договор об оказании услуг с юристом из Санкт-Петербурга Ириной Чижовой на сумму 80 тысяч рублей, которая являлась его адвокатом.

И.о. ректора Курганского университета по решению суда отстранен от должности и находится под подпиской о невыезде. На данный момент должность и. о. ректора КГУ занимает Константин Прокофьев. Дело Ерихова с обвинительным заключением передано прокурору города Кургана.