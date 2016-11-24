Санкт-Петербург, 24 ноября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Вторая партия новейших многоцелевых истребителей Су-35С будет переброшена с Дальнего Востока в Карелию. Летный и инженерно-технический состав Западного военного округа (ЗВО) завершил прием истребителей на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, сообщила сегодня, 24 ноября, пресс-служба ЗВО.

Mil.ru Истребитель Сy-35С

Самолеты прилетят на один из аэродромов постоянного базирования в Карелии. «Прибытие самолетов ожидается в первых числах декабря. Экипажам истребителей предстоит совершить перелет на дальность более 8 тыс. км с двумя дозаправками на оперативных аэродромах», — пояснили в пресс-службе округа.

Для того, чтобы уверенно летать на новейшей технике, летчики-истребители прошли переподготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава в Липецке. Несколько месяцев они оттачивали мастерство на современных специализированных тренажерах, учились выполнять фигуры высшего пилотажа на предельных скоростях и нагрузках.

Истребители поколения «4++» Су-35С оснащены передовой информационно-управляющей системой и радиолокационной станцией «Ирбис», на них установлены новые двигатели АЛ-41Ф1С с управляемым вектором тяги. Истребители могут летать со скоростью в 1,5 быстрее звука на высоте более 15 тыс. метров.

Су-35С вооружены 30-мм встроенной пушкой ГШ-301 со скорострельностью 1500 выстрелов в минуту, могут оснащаться ракетами класса «воздух-воздух», противокорабельными и противолодочными ракетами класса «воздух-поверхность», а также корректируемыми авиабомбами.

«Система дозаправки топливом в воздухе, радиосистемы дальней навигации и усовершенствованная система жизнеобеспечения позволяют истребителям выполнять учебно-боевые задачи на большом удалении от аэродромов базирования», — отмечают в военном ведомстве.

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