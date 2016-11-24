Москва, 24 ноября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Глава Минтруда Максим Топилин предложил усовершенствовать программы подготовки приемных родителей из-за того, что в банке данных детей-сирот увеличивается доля детей, имеющих ограничения по здоровью.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

«В банке данных увеличивается доля детей, которые имеют ограничения в жизнедеятельности», — заявил Топилин на заседании правительства.

«Важно при разработке программ подготовки (приемных) родителей уделить внимание особенностями работы с такими детьми — с инвалидностью. Это специальный сегмент работы. Программы должны включить эти элементы», — сказал министр.

Читайте также: В России сокращается число детей, оставшихся без попечения родителей

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства Дмитрий Медведев заявил о необходимости совершенствования программы подготовки приемных родителей. «Система подбора и подготовки приемных родителей, сопровождения замещающих семей нуждается в серьезной корректировке», — отметил он.