Париж, 24 ноября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Пятеро задержанных во Франции по подозрению в подготовке террористического акта планировали осуществить серию терактов в Париже 1 декабря, сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах Франции.

Radulescu Andrei Террористы

Задержанные планировали осуществить нападения на здание криминальной полиции, расположенное на набережной Орфевр, и здание суда, расположенное поблизости. Еще одним объектом для нападения должен был стать парк развлечений «Disneyland», который находится в 38 километрах к востоку от Парижа.

Информация о дате планируемого нападения была обнаружена в смартфоне одного из пяти задержанных.

Напомним, 20 ноября в Марселе и Страсбурге были задержаны семь подозреваемых в подготовке теракта. Позже двое подозреваемых были отпущены на свободу.

Более 230 человек погибли в результате нападения исламистских боевиков во Франции с начала 2015 года.

Режим ЧП на территории Франции был введен на несколько месяцев после терактов в Париже в ноябре 2015 года, когда в результате теракта погибли 130 человек. С тех пор сроки ЧП регулярно продлевались. Власти Франции постоянно подчеркивают, что террористическая угроза остается на максимальном уровне.