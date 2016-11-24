Москва, 24 ноября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. На фоне движения европейской валюты к ценовому паритету с долларом США, российский рубль демонстрирует силу, считает финансовый эксперт «Аналитика Онлайн» Сергей Душечкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Сейчас мировые рынки находятся в ожидании двух важных событий, которые должны произойти в ближайшие несколько недель. Первое — это встреча представителей стран ОПЕК, второе — заседание ФРС США, на котором с большой долей вероятности будет принято решение о повышении ключевой процентной ставки. В таких условиях до конца недели в рубле будет наблюдаться значительная волатильность с отсутствием ярко выраженного тренда», — пояснил Душечкин.

Сегодня, 24 ноября, на ММВБ рубль продолжает немного укрепляться по отношению к иностранной валюте, и прибавляя приблизительно 0,15% к доллару и евро. За доллар покупатели готовы заплатить 64.34, а за евро 67.95 рублей.

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«В случае, если впервые за 15 лет курсы доллара и евро на международных биржах снова достигнут паритета, то вполне логично, что и к рублю данные валюты будут иметь одинаковую цену. Шансы такого развития событий максимальные, а уровни, вблизи которых и произойдет встреча, располагаются у отметки 70 рублей», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 25 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем увеличился на 61,92 копейки и составил 64,62 руб. Курс евро к рублю вырос на 3,15 копейки — до 68,08 руб.