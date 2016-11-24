Москва, 24 ноября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Впервые за 15 лет цены на евро и доллар на международных биржах могут достигнуть паритета. Уровень, вблизи которого произойдет их «встреча», может составить 70 рублей за доллар и за евро, считает финансовый эксперт компании «АНАЛИТИКА ОНЛАЙН» Сергей Душечкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

На ММВБ рубль продолжает немного укрепляться по отношению к иностранной валюте, и прибавляя приблизительно 0,15% к доллару и евро, рассказывает эксперт. «За доллар покупатели сейчас готовы заплатить 64,34, а за евро 67,95 рублей», — отметил Душечкин.

«В случае, если впервые за 15 лет курсы доллара и евро на международных биржах снова достигнут паритета, то вполне логично, что и к рублю данные валюты будут иметь одинаковую цену. Оцениваем шансы такого развития как максимальные, а уровни, вблизи которых и произойдет встреча, по нашему мнению, располагаются у отметки 70 рублей», — говорит аналитик.

Сейчас мировые рынки находятся в ожидании саммита стран ОПЕК, констатирует Душечкин. «Если решение о сокращении добычи нефти в странах ОПЕК будет оформлено на бумаге, то нефтяные цены пойдут в рост, как минимум в краткосрочной перспективе. Если же нет, и подписание договора снова перенесётся на неопределенный срок, или комментарии представителей не будут содержать конкретных цифр с разбивкой по странам, то нефть начнет снижение. В таких условиях в ближайшие дни до конца недели в рубле будет наблюдаться значительная волатильность с отсутствием ярко выраженного тренда», — указывает эксперт.