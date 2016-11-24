Самара, 24 ноября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. 24 ноября в рамках рабочей поездки в Самарскую область полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич принял участие в запуске нового производства промышленных газов — совместного проекта ОАО «КуйбышевАзот» и американской корпорации «Praxair, Inc.», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпреда.

Pfo.gov.ru Михаил Бабич принял участие в запуске нового производства промышленных газов — совместного проекта ОАО «КуйбышевАзот» и американской корпорации «Praxair, Inc.»

Запуск нового предприятия на территории Самарской области обеспечит технологическими газами (кислородом, азотом и сжатым воздухом) растущие потребности производств капролактама, удобрений и аммиака ОАО «КуйбышевАзот». Кроме того, планируются поставки продукции в другие регионы Поволжья. В результате реализации совместного с «Praxair, Inc.» проекта создано около 40 новых высокопроизводительных рабочих мест, пояснили в пресс-службе Бабича.

«Сегодня важное событие не только для Самарской области, но и для всей химической промышлености. Хочу подчеркнуть, что это один из этапов развития крупнейшего российского предприятия. Здесь всё время думают об инновационных подходах, о самых современных технологиях, о том, какое будущее будет у завода и отрасли в целом. И в этом залог успеха», — отметил полпред.

«Предприятие может служить примером социальной ответственности бизнеса. ОАО «КуйбышевАзот» активно участвует в социальной и общественной жизни Самарской области, реализуя программы, направленные на решение жилищных вопросов работников, помощь пенсионерам, медицинское обслуживание персонала», — добавил Михаил Бабич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская корпорация «Praxair, Inc.» и ОАО «КуйбышевАзот» заключили соглашение о создании совместного предприятия (СП) для производства и реализации промышленных газов в 2013 году. Тогда было принято решение о строительстве современной эффективной установки производительностью около 1400 тонн кислорода, азота и аргона в сутки. Общий объем затрат на проект составляет около 4 млрд рублей.

Более 50% продукции ОАО «КуйбышевАзот» (Тольятти) отправляется на экспорт в страны Северо‑ и Юго-Восточной Азии, Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.