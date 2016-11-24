Ярославль, 24 ноября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Ярославская область провела в Москве презентацию для дипломатического корпуса стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, регион планирует расширять экономические связи в этом направлении.

Пальмы

Презентация прошла в Национальном комитете по сотрудничеству со странами Латинской Америки. Были приглашены дипломатические и торговые представительства Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Мексики, Эквадора, Перу, Чили, Парагвая, Уругвая. Также участие во встрече приняли сотрудники латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России.

В рамках мероприятия делегация Ярославской области представила информацию об экономическом потенциале региона, его экспортных и туристических возможностях, а также о местных предприятиях и организациях, заинтересованных в сотрудничестве.

Как уточнили в правительстве области, потенциал для развития торгово-экономических связей региона со странами Латинской Америки достаточно велик. В настоящий момент наиболее серьезным партнером Ярославской области является Бразилия, связи с которой развиваются в сторону импорта.

В ходе встречи представители делового сообщества, областной Торгово-промышленной палаты, органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые вошли в состав делегации Ярославской области, провели ряд переговоров. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ярославской области и Национальным комитетом содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки.

Стоит отметить, что первопроходцем в налаживании связей Ярославской области со странами Латинской Америки стал мэр Ярославля Евгений Урлашов. В начале 2013 года поездка делегации мэрии Ярославля в Коста-Рику стала поводом для бурных обсуждений целесообразности бюджетных трат на «международные турне» мэра в муниципалитете, СМИ и в интернет-пространстве. Руководство города при этом настаивало, что визит в Коста-Рику имеет целью «налаживание побратимских связей» с городами Сан-Рамон и Либерия, а поводом для поездки стало приглашение посла этой страны.