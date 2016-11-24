Москва, 24 ноября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 25 ноября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем увеличился на 61,92 копейки и составил 64,62 руб.

Курс евро к рублю вырос на 3,15 копейки — до 68,08 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, повысилась на 35,47 копейки — до 66,18 руб.