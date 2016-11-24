Липецк, 24 ноября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В Липецке за десять месяцев 2016 года зарегистрировано 59 аварий с участием пассажирского транспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления регионального МВД, в этих авариях четыре человека погибли и 82 пострадали.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутка

По вине водителей автобусов произошло 17 ДТП, в которых получили травмы 30 человек.

В Липецке 24 ноября стартовало двухдневное профилактическое мероприятие, в рамках которого дорожные полицейские проверят, как водители пассажирского транспорта соблюдают правила дорожного движения. Также будет проверяться соблюдение должностными лицами автотранспортных предприятий и индивидуальными предпринимателями требований в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Нарушения будут фиксироваться на видео. Нарушителей привлекут к административной ответственности на конечных остановках. Кроме того, при надзоре за дорожным движением инспекторы ДПС проверят, своевременно ли водители оплачивают выписанные им штрафы. Тем, кто просрочил выплаты, придется заплатить их уже в удвоенном размере.