Минск, 24 ноября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Ныне существующая система контроля за перемещениями в рамках Союзного государства Белоруссии и России «эффективна, разумна и достаточна с точки зрения обеспечения безопасности» и её совершенствование — это постоянный процесс. Как сообщает ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 ноября, на брифинге в Минске заявил пресс-секретарь МИДа Белоруссии Дмитрий Мирончик, комментируя подготовку документов о едином визовом пространстве Союзного государства и единой союзной визе.

Christopher Sessums Граница

Оценивая ситуацию, Мирончик отметил: «Во-первых, начну с того, что белорусская сторона считает одним из наиболее значимых достижений в рамках Союзного государства именно отсутствие границы между нашими странами — это реальная свобода передвижения для граждан Белоруссии и России, а также третьих стран. От этого есть громадные плюсы в чисто человеческом и в экономическом плане, в том числе за счет привлекательности транзита через Россию и Белоруссию для иностранцев».

«Нужно подчеркнуть, что для граждан третьих стран это удобство отнюдь не означало бесконтрольность — на территорию Белоруссии и России они прибывают через международные пункты пропуска и на основании действительных виз. А что в Белоруссии, что в России пограничники, по-моему, всегда были высокими профессионалами, — отметил он. Более того, при выдаче виз и пограничном контроле Белоруссия и Россия ориентируются на единый список иностранцев, въезд которых нежелателен. Соответствующее соглашение между нашими странами действует уже не первый год».

Белорусский дипломат напомнил, что иностранцы при въезде получают миграционные карты единого для Белоруссии и России образца, отметив: «Они обязаны их предъявлять при выезде, а также при контроле во время нахождения на территории наших государств. То есть любые злоупотребления достаточно легко выявляются и наказываются».

«Не скрою, мы считаем, что существующая уже практически двадцать лет система эффективна, разумна и достаточна с точки зрения обеспечения безопасности. При этом она не отпугивает добросовестных путешественников, бизнесменов, туристов, автоперевозчиков и т.д. Мы постоянно совершенствуем эту систему — я уже упоминал принятое относительно недавно в развитие существовавшей десятки лет практики соглашение о списках «невъездных», так называемых», — сказал он.

«Сейчас российская сторона увидела проблему там, где не видела ее два десятка лет — в отсутствии международных пунктов пропуска на нашей общей границе. Если наши партнеры считают, что это для них неудобно, тогда надо решать этот вопрос. Вариантов его решения несколько — не только путем обустройства россиянами пунктов пропуска, но и посредством, например, взаимного признания виз для целей транзита. Кстати, этот механизм, созданный в рамках СНГ, применялся и российской, и белорусской сторонами. Но в начале двухтысячных именно Москва первой от него отказалась», — заявил Мирончик.

Представитель МИД Белоруссии отметил, что сейчас данную тему вновь обсуждают белорусские и российские специалисты, однако о выработанном ими варианте пока информации нет. «Для нас принципиально, чтобы в то время, когда мы пытаемся разрешить эту ситуацию, не предпринимались какие-то резкие односторонние действия, создающие проблемы для граждан третьих стран и для наших компаний», — добавил Мирончик.

Как сообщало ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии остаётся нереализованным. Не принята Конституция, не сформирован парламент Союзного государства, не введена единая валюта, не решены вопросы союзной собственности и многие другие вопросы. Эксперты констатируют «пробуксовку» союзного строительства. В числе проблемных вопросов также значатся оформление гражданства Союзного государства и единая союзная виза. Сейчас иностранцы вынуждены приобретать белорусскую транзитную визу, которая стоит недёшево и, как правило, оформляется с хлопотами.

Напомним, 22 ноября в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае, если Россия и Белоруссия выработают единую визовую политику, то удастся на 100% скоординировать вопрос, кому выдавать визу, а кому не выдавать. В свою очередь госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил журналистам, что документ о едином визовом пространстве разрабатывается и создание временных пунктов пропуска на границе России и Белоруссии для граждан из третьих не противоречит двусторонним соглашениям.

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