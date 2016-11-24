Чикаго, США, 24 ноября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Политик Говард Брукинс-младший, ранее выступавший против засилья «агрессивных» белок на улицах Чикаго, получил серьезные травмы при падении с велосипеда из-за попадания белки в колесо. Об этом пишет New York Post.

tpsdave Белка

По данным газеты, Говард Брукинс-младший, член районного совета 21-ого административного округа Чикаго, ехал по велосипедной трассе Cal-Sag 13 ноября 2016 г, когда его «подрезала» выбежавшая как из неоткуда белка.

«Мне показалось, что меня кто-то ударил бейсбольной битой, я не сразу понял, что случилось», — заявил Брукинс-младший.

Газета отмечает, что политик перевернулся на велосипеде и упал на землю, тогда как белка-камикадзе оказалась зажатой в спицах колеса.

В результате «атаки» дикое животное погибло, а Говард Брукинс-младший серьезно повредил нос, а также лишился нескольких зубов.