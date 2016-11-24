Глазго, Великобритания, 24 ноября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал первым игроком в истории, забившим 100 голов в международных клубных матчах. Сотый мяч в ворота соперника Месси отправил в ходе встречи с «Селтиком» из Глазго, сообщает «Р-Спорт».

Origo.hu Лионель Месси

Матч между каталонцами и шотландцами в группе С Лиги чемпионов прошел в Глазго 23 ноября. «Селтик» уступил «сине-гранатовым» два очка, не забив ни одного мяча. Оба раза в «Барселоне» отличился Месси, второй гол стал для него сотым по счету.

Форвард забил 92 гола в Лиге чемпионов, еще пять — на клубном чемпионате мира и три — в Суперкубке Европы. Месси «наступает на пятки» португалец Криштиану Роналду из «Реала», которому удалось провести 99 мячей.