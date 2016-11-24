Ярославль, 24 ноября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. 27 ноября в Ярославле пройдет «протестная прогулка», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщают в соцсетях организаторы акции, она станет показателем отношения ярославцев к текущей ситуации в городе.

Памятник Ленину в Ярославле

Организаторы подчеркивают: протестная прогулка — это новая форма выражения гражданской позиции, в которой не будут использоваться лозунги, призывы, символы партий, политических организаций и пр.

«Это просто встреча жителей, неравнодушных к проблемам своего города… Такая форма протеста уже существует в Костроме, Москве, Волгограде и в других городах», — констатируется в сообщении об акции.

Акцию инициирует группа людей, которая ранее проводила в городе серию пикетов в поддержку осужденного мэра Ярославля Евгения Урлашова. Маршрут прогулки начнется у памятника В.И. Ленину на Красной площади и пройдет через Советскую площадь, улицу Кирова к мэрии Ярославля. В УМВД России по Ярославской области отказались как-либо комментировать ситуацию и возможные действия полиции во время этой акции.

Традиция различных неофициальных собраний в последнее время приобрела в Ярославле устойчивые формы: в городе регулярно проходят «народные сходы» по тем или иным поводам, уличные встречи с депутатами, а также весенняя «монстрация».