Самара, 24 ноября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Основные направления ярмарки — продукты питания, товары для дома, оздоровительная продукция, одежда, посуда и сувениры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

akk_rus Валенки

«Всероссийская ярмарка» открылась в Кировском районе Самары на улице Стара Загора, в районе ТЦ «Колизей». По информации городских властей, это уникальный проект с участием более 70 предприятий из 31 региона России.

Посетителям представлен широкий ассортимент различных зимних товаров: курганские теплые пальто авторской работы, трикотаж, варежки, шапки, шарфы из верблюжьей шерсти, оренбургские пуховые изделия, современная валяная обувь из Чувашии — с росписью, декорированная мехом и аппликацией, валенки-ботинки.

Продуктовые торговые ряды порадуют изобилием мясных и рыбных деликатесов, сыров, экзотических пищевых масел, орехов и сухофруктов, отмечают организаторы.

Ценителям сладких лакомств предложат более 20 видов халвы, арабскую пахлаву, фруктовые конфитюры, натуральный фруктовый мармелад, — такой, каким мы помним его из детства, крем-мед и мед из разных регионов России. На ярмарке представлены пледы и покрывала из Ирана, узбекская посуда, сувениры