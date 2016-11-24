Красногорск, 24 ноября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Московская областная дума приняла закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В 2017 году бюджет фонда составит — 102,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Московской областной думы

Согласно закону, норматив финансирования на одного застрахованного в 2017 году составит — 9 078,3 рубля. Таким образом, увеличение произошло на 639,4 рублей по сравнению с 2016 годом.

По словам председателя профильного комитета Думы Андрея Голубева, на следующий год предусмотрен рост расходов по всем подпрограммам региона по сравнению с 2016 годом.

Так, на подпрограмму «Профилактика заболеваний и развитие первичной медико-санитарной помощи» расходы увеличатся на 11%, на «Совершенствование специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» — на 9%, подпрограмма «Охрана матери и ребенка» увеличится на 13%, «Реабилитационная медицинская помощь: санаторно-курортное лечение» — на 20%.

Напомним, 23 ноября в Москве был принят свой документ, регламентирующий расходы на обязательное медицинское страхование. Объем доходов бюджета фонда на 2017 год в столице будет равен 216,4 млрд рублей.