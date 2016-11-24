Астана, 24 ноября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отрицает свою причастность к инициативе переименования столицы Казахстана города Астаны в его честь. Об этом глава государства заявил сегодня, 24 ноября, на совещании по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев

«Считается, наверное, что я даю команду, чтобы везде писали «Нурлы», «Нурлы». И вот вчера в парламенте предположили, чтобы столицу переименовать моим именем. Я таких предположений никому не высказывал и не говорил. К 25-летию все выступают, говорят о наших успехах — действительно, есть чем гордиться. Мы сделали многое. Я, как один человек, ничего не сделал бы, если бы вы не были рядом. Мне повезло все 25 лет с соратниками, которых я подбирал. Они делали свое дело. Я считаю, что есть команда — вы. Поэтому успех. Один человек ничего не может сделать. Я хочу сказать спасибо всем и парламенту нашему, депутатам, за вчерашнюю декларацию, в которой отметили все этапы нашего развития, отметили мою роль. Конечно, как человеку, мне это приятно», — отметил президент.

Напомним, вчера, 23 ноября, депутаты обеих палат парламента Казахстана — Мажилиса (нижняя палата) и Сената (верхняя палата) — приняли Декларацию 25-летия Независимости Республики. Из 47 депутатов Сената за принятие декларации проголосовали 46 человек, из 107 депутатов Мажилиса свои голоса в пользу декларации отдали 105 человек.

В данной Декларации отражены не только все исторические вехи страны за четверть века, но и роль президента Нурсултана Назарбаева в становлении республики.

Депутат мажилиса парламента Куаныш Султанов, зачитывая текст декларации, отметил, что огромная заслуга в создании и становлении независимого государства принадлежит непосредственно Назарбаеву. Он также предложил воздвигнуть в столице Казахстана Астане монумент «Тәуелсіз Қазақстан» (Независимый Казахстан), а саму столицу переименовать в честь Назарбаева.

«Отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других важных объектах страны и отметить в Конституции вклад президента в строительство казахстанского государства», — добавил Султанов.

Следует также отметить, что идея о переименовании Астаны, которая в годы СССР носила название Целиноград, звучит уже не впервые.

Так, в 2008 году депутат Мажилиса Сат Токпакбаев обратился с запросом на имя премьер-министра Карима Масимова, в котором просил переименовать столицу.

«Учитывая безграничные заслуги нашего главы государства перед народом, главы, перенесшего нашу столицу, политический центр — Астану — в сердце Казахстана и Евразии, и считая это лишь маленькой толикой благодарности за его заслуги, предлагаю столицу Казахстана переименовать в Нурсултан», — говорилось в запросе.

Спустя четыре года — в декабре 2012 года — общественное объединение «Эхо Желтоксана» выступило с инициативой переименования Астаны в Назарбаев.

В июле 2013 года академик Национальной академии наук Султан Сартаев предложил присвоить столице название Нурсултан. Сам же Нурсултан Назарбаев каждый раз категорически отвергал подобные предложения. Однако в этот раз подобной категоричности не наблюдается.

«Парламент — это самостоятельная часть власти, имеет право принимать решения, говорить свое мнение Но любой вопрос, тем более переименование городов, населенных пунктов, мы будем решать очень взвешенно, соразмерно тому, что необходимо для государства, для страны. Это внешняя часть вопроса. Надо заняться конкретными результатами внутренней части вопроса», — отметил президент, выступая на сегодняшнем совещании.

Напомним также, что 23 ноября депутат мажилиса Павел Казанцев сообщил, что переименование столицы может произойти уже в течение месяца — аккурат ко Дню независимости.

«Тянуть с этим (с переименованием — ИА REGNUM) на годы нет смысла. Процедура обсуждения может продлиться в течение месяца и завершиться к 25-летию Независимости. Все зависит и от реакции народа, если он будет каким-то образом возражать, понятно, это будет учитываться при принятии решения. У президента есть право наложения вето на любой закон. Это демократический процесс», — отметил Казанцев.

Следует также отметить, что на одном из казахстанских сайтов вчера было открыто голосование на тему как переименовать Астану. Среди вариантов — Нур-сити, Нурсултан, Нур-кала, Нур-Астана, Назарбаев и другие. Однако пользователям больше всего пришлось по душе название Нур-Султанджелес.