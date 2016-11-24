Салехард, 24 ноября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. На Ямале готовятся к планам правительства России распространить в 2017 году на Арктическую зону режим территорий опережающего развития (ТОР). Это важно для реализации инфраструктурных проектов и привлечения частных инвесторов, что на ближайшие годы остаётся приоритетом для правительства ЯНАО, заявил глава региона Дмитрий Кобылкин сегодня, 24 ноября, в своём ежегодном докладе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоговые льготы

Для этого сохранены налоговые льготы инвесторам, реализующим проект с капитализацией более 1 млрд рублей. Со следующего года аналогичная схема начнет работать для региональных проектов стоимостью свыше 50 млн рублей.

Гарантом притока инвестиций является реализация масштабных инвестиционных проектов-локомотивов государственного значения — это развитие производства СПГ на полуострове Ямал, разработка Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения, обустройство месторождений Большехетской впадины, развитие Русского месторождения и реализация проекта Северный широтный ход.

«Особое внимание — малому и среднему бизнесу. На базе отдельных многофункциональных центров мы начали оказывать предпринимателям услуги по принципу «одного окна». В следующем году МФЦ для бизнеса будут открыты во всех крупных городах Ямала. Также в ближайших планах — внедрение Рейтинга инвестиционного климата муниципальных образований. Конкурентная среда позволит органам местного самоуправления активизировать усилия по созданию благоприятной предпринимательской среды на местах», — заявил глава автономного округа.

Также он добавил, что парламентарии Ямала должны придерживаться в своей работе трех постулатов — достойное качество жизни ямальцев, неизменные правила для бизнеса и создание дополнительных возможностей для опережающего развития Ямала.