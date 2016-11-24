Москва, 24 ноября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев констатировал сокращение числа детей-сирот в России.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

«Еще 10 лет назад детей-сирот, которые не были устроены в семьи, у нас было очень много — порядка 186 тыс. человек. Сейчас 61 тыс. — в три раза меньше», — сообщил Медведев на заседании правительства. «Это при относительно неплохой демографии, которую мы отмечаем в последние годы», — указал он.

Также, по его словам, «люди все чаще берут в свои семьи тех детей, которым нужны родители». Так, с 2014 года число детей, которые нашли приемную семью, больше числа тех, кто остался без родителей, привел данные глава правительства.

Кроме того, указал Медведев, есть другая статистика: женщины все реже стали отказываться от новорожденных, этот показатель тоже сократился на треть с 2012 года. «Стало меньше родителей, которые лишены родительских прав», — констатировал он.

«Все это во многом результат той работы, которую мы проводим. Мы упростили процедуры и сократили сроки устройства детей на воспитание в семьи, расширили полномочия органов опеки и попечительства по оказанию помощи приёмным семьям, отдельное внимание уделяется системе материального стимулирования семейного устройства детей-сирот», — заявил Медведев.

С 2007 года семьям, которые берут ребенка на воспитание, выплачиваются единовременные пособия за счет средств федерального бюджета. Кроме того, в большинстве регионов предусмотрены и свои пособия, их размер составляет от 10 тыс. рублей до 1 млн рублей в зависимости от формы семейного устройства.