Таллин, 24 ноября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Эстонские антифашисты выступили с инициативой установить в Таллине памятник эстонскому солдату, боровшемуся с нацистами во время Великой Отечественной войны. Образ солдата будет олицетворять Герой Советского Союза Арнольд Мери, сообщил сегодня, 24 ноября, корреспонденту ИА REGNUM командир антифашистского движения «Ночной дозор», советник исполнительного директора РВИО Дмитрий Линтер.

BBC News Ветеран Великой Отечественной войны Арнольд Мери

«Это в первую очередь памятник подвигу эстонского солдата, боровшегося с фашизмом. Арнольд Константинович Мери — это, безусловно, символ такой борьбы, — сказал Линтер. — Великая Отечественная война пришла в каждый дом. В Эстонии части в национальной форме защищали наш общий дом — Советский Союз, и, конечно, этот подвиг разрушает миф об оккупации Эстонии Советским Союзом».

Собеседник ИА REGNUM продолжил, что Мери остался таким символом борьбы, когда эстонские полицейские власти пытались его осудить (ему на тот момент было почти 90 лет).

«Он как настоящий воин продолжал бороться, — сказал Линтер. — Этот памятник — призыв к тем, кто помнит о подвигах наших героев и предостережение тем силам в Эстонии и Европе, кто продолжает разделять людей по их убеждениям и национальности и продолжает распространять мифы и ложь об оккупации».

Герой Советского Союза Арнольд Мери

По словам Линтера, в настоящее время в Москве и Таллине создаются комитеты по претворению в жизнь идеи увековечивания памяти подвига эстонского солдата-антифашиста.

Арнольд Мери — первый эстонец, удостоенный звания Героя Советского Союза за подвиг, совершённый менее чем через месяц после вероломного нападения фашистской Германии на СССР. 17 июля 1941 года 22-летний политрук Мери Арнольд (на тот момент — военнослужащий Эстонской народной армии, преобразованной затем в 22-й Эстонский территориальный стрелковый корпус РККА) принял свой первый бой в районе города Порхов Псковской области.

В телефонограмме от 4 августа 1941 года о представлении Мери к ордену Ленина и медали «Золотая звезде» говорится:

«Тов. Мери во время боя, будучи ранен, оставался в строю и вёл уничтожающий огонь по противнику из ручного пулемёта. Бойцы, находившиеся в обороне после того, как вышли патроны, заколебались и начали отходить, тов. Мери под сильным огнём противника принёс ящик патрон и личным примером заставил красноармейцев-эстонцев стойко держаться и удерживать занятую позицию.

Тов. Мери, будучи дважды ранен, продолжал вести бой с исключительной стойкостью и воодушевлял красноармейцев-эстонцев драться, и только после третьего серьёзного ранения был эвакуирован на медпункт.

Пример героизма тов. Мери широко популяризован среди красноармейцев-эстонцев частей 22-го стрелкового корпуса».

Http://podvignaroda.mil.ru/ Телефонограмма с описанием подвига 22-летнего Арнольда Мери

В 2007 году прокуратура Эстонии возбудила в отношении 88-летнего Арнольда Мери уголовное дело, обвинив его в организации процедуры выселения семей эстонских националистов в 1949 году в Красноярский край и Новосибирскую область. МИД России охарактеризовал расследование против фронтовика «постыдным судилищем». Через два года ветеран Великой Отечественной войны скончался, после чего прокуратура прекратила уголовное преследование.

ИА REGNUM уточняет, что накануне в Эстонии приступило к работе новое правительство во главе с новым премьером Юри Ратасом, которого в прессе называют лидером «пророссийских» центристов. В частности, Ратас уже заявил, что «в экономическом секторе, естественно, нам нужны лучшие отношения; все предприниматели, особенно на юго-востоке Эстонии (граница с Россией. — ИА REGNUM ), говорят об этом».