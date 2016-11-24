Москва, 24 ноября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел (МВД) России предложило уже с 2017 года в обязательном порядке снимать у всех иностранных граждан отпечатки пальцев при въезде на территорию страны. Об этом, как передает НТВ, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

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«Мы (МВД РФ)… выступаем инициатором по проведению начала дактилоскопии со следующего года для всех жителей иностранных государств, которые приезжают на территорию РФ», — говорит он.

При этом заместитель министра добавил, что представители МВД и МИД РФ планируют в ближайшее время обсудить данный вопрос со своими коллегами из стран СНГ.