Москва, 24 ноября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину внести в Госдуму поправки в проект федерального бюджета на 2017−2019 гг.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы завершаем формирование стартового портфеля приоритетных проектов и утвердили 13 паспортов по 6 направлениям», — сообщил господин Медведев. «Нужно внести поправки в проект бюджета ко второму чтению — распределить зарезервированные деньги по конкретным проектным мероприятиям в соответствии с теми паспортами, которые мы утвердили. Прошу Минфин во взаимодействии с депутатами обеспечить эту работу», — сказал он на заседании правительства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принятый Госдумой в первом чтении проект федерального бюджета на 2017−2019 гг. возвращает бюджетное планирование к трехлетнему циклу. Расходы бюджета составят в 2017 году 16,181 трлн рублей, в 2018 году — 15,978 трлн рублей, в 2019 — 15,964 трлн рублей. Дефицит бюджета будет снижаться на протяжении трехлетнего периода: в 2017 году его уровень прогнозируется, как 3,02% ВВП, в 2018 — 2,2%, а в 2019 — 1,2%.

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