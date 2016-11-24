Челябинск, 24 ноября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В Челябинской области до сих пор нет стратегии развития станкостроительного кластера. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

В настоящее время в Челябинске проходит первый промышленный форум-выставка «Урал индустриальный: формирование станкостроительного кластера в Челябинской области», который объявлен «уникальной дискуссионной площадкой по вопросу возрождения станкостроения в регионе». Мероприятие приурочено, заявленному экономическим блоком правительства Челябинской области созданию станкостроительного кластера в регионе.

На открытии форума с приветственным словом выступил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников. Он отметил необходимость иметь станкостроительное производство — основу для инновационной экономики области.

«Только наличие компетенций по созданию конкурентоспособных средств производства делает экономику независимой, позволяет обеспечить экономическую безопасность. В Челябинской области есть ресурсный, кадровый и технологический потенциал, чтобы эти компетенции успешно развивались», — сказал Смольников.

При этом министр заявил, что региону не хватает площадок, выразив уверенность, что нужны именно «стабильные», на которых бы встречались и обсуждали насущные вопросы по выработке единого направления развития станкостроения. Также министр указал на необходимость создания структуры по выработке стратегических приоритетов в станкостроительной отрасли.

«Ведется работа по созданию портфеля проектов в станкостроительной отрасли, способных привлечь инвесторов, и подготовке территорий для реализации этих проектов», — констатировал Сергей Смольников.

Независимые эксперты недоумевают: «Разговоры, структуры, форумы. А где сам станкостроительный кластер?»

Отметим, разговоры о создании станкостроительного кластера в Челябинской области начались два года назад. Тогда глава региона на фоне резкого обострения отношений с Западом (что в последующем, 2015 году подтвердилось в виде угроз «разорвать экономику России в клочья») заявил о необходимости восстановить станкостроение на Южном Урале.

Глава региона в октябре 2014 года заявил: «Сложная ситуация по станкостроению известна давно. Я смотрел аналитику, цифры. Лишь 10% станков на наших предприятиях отечественного производства, а остальное — импорт. Отрасли как таковой практически нет, и сейчас она лишь в стадии восстановления. Очевидно, что это направление, в котором надо потрудиться в целях импортозамещения. Это пока наше слабое место. Даже если санкции отменят, работу надо развивать. Ведь по сути станкостроение — вершина всех машиностроительных технологий». И при этом добавил: «Моя мечта — выпускать в регионе так называемые финишные изделия».

Была сделана ставка на создание опорного предприятия в станкостроительной отрасли. Им стал «Троицкий станкостроительный завод» (ТСЗ). Однако в марте 2016 года Арбитражным судом Челябинской области предприятие было признано банкротом по иску ОАО «Станкомашкомплекс» из Твери.

После крушения ставки на ТСЗ, базовое предприятие стали искать в другой части Челябинской области, и остановили свой выбор на городе Озерск, в котором расположен «Озерский станкостроительный завод». Однако на текущий момент предприятие может похвастать выпуском лишь 40 станков за два последних года. То есть, в среднем, по 20 станков в год.

Напомним, золотое время станкостроения пришлось на позднее советское время. Например, в РСФСР за 1990 год было выпущено свыше 16 тыс. станков с ЧПУ. В период с 1996 по 1999 год выпускалось всего по 100 станков с ЧПУ. В 2000-е года производство возросло до 200 станков в год.