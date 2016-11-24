Москва, 24 ноября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялся телефонный разговор. Нетаньяху попросил помощи в борьбе с лесными пожарами в Израиле, сообщает 24 ноября пресс-служба Кремля.

skeeze Лесной пожар

В ответ Владимир Путин пообещал израильскому лидеру направить в районы, где бушуют пожары, авиационную спецтехнику и оборудование. Соответствующее распоряжение будет отдано МЧС России.

Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. В частности, речь шла об итогах недавнего визита в Израиль главы российского правительства Дмитрия Медведева.