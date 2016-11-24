Ярославль, 24 ноября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Ярославская область, вероятно, недополучит в 2017 год 1,5 млрд рублей в региональный дорожный фонд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев.

Ремонт дороги

«Госдума России внесла изменения в бюджетные нормативы. Сейчас, в 2016 году, акцизы распределялись между центром и регионами в пропорции 12×88, т. е. 88 в регион. Сейчас Госдума проголосовала, и пропорция поменялась на 38×62, солидная разница. Контрольно-счетная палата нам в областной Думе доложила, что эта разница для бюджета дорожного фонда Ярославской области составит 1,5 млрд рублей. Раньше мы рассчитывали получить в региональный дорожный фонд 4,8 млрд. Теперь 1,5 млрд снимается, и получается в остатке 3,3 млрд. Есть заверения, что будут перераспределения со стороны федерации, но сейчас приходится работать, исходя из этих цифр. А из этих цифр получается следующая картина. У нас расторгован уже контракт на уборку и содержание областных дорог — это 2,6 млрд рублей, мы традиционно раздаем субсидии муниципальным образованиям. Будем договариваться, чтобы потратить 100 млн на мосты, хотя там надо намного больше. И больше не остается ничего, чтобы ремонтировать, строить и т.д.», — обрисовал картину в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Исаев.

Бюджет регионального дорожного фонда в 2016 года по плану составлял 4,3 млрд рублей. Если прогнозы верны, то дорожная отрасль региона должна будет сократить свои расходы приблизительно на миллиард. Павел Исаев опасается, что серьезно может пострадать Ярославль.

«Ярославлю обещан федеральный грант 500 млн рублей, но это не на содержание и уборку, а на ремонты. Это дополнительные деньги. Их в этом году обещали, но не знаю, успеют ли в этом году деньги придти или на следующий перенесут. А на содержание и уборку мы подкинем 180 млн точно, но остальное они должны сами закладывать. Они хотят посыпать солью, хотят увеличить стоимость этих работ, по-моему, до 800 млн в год. Это приличные деньги, их надо где-то находить, а где, пока не понятно. У нас сокращаются все расходы, а город Ярославль увеличивает расходы и мне непонятно, за счет каких источников. Вся страна идет по пути оптимизации. Мне как жителю Ярославля было бы приятно, чтобы у нас был чистый город, чтобы была одна соль, никакого песка, не надо было бы его по весне убирать, но это реально стоит больших денег, и у нас их нет. Мы в бюджете области убираем все ремонты, сокращаем все субсидии, дотации, льготы и т.д. Режем все, бюджет сокращается на 20%, и в федеральном бюджете 20% дыра, и в городском. Я рад, если город найдет источники, но пока не понимаю, откуда», — разъяснил ситуацию зампред Ярославской областной думы Павел Исаев.