Дорожный фонд Ярославской области в 2017 году недосчитается 1,5 млрд рублей
Ярославль, 24 ноября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Ярославская область, вероятно, недополучит в 2017 год 1,5 млрд рублей в региональный дорожный фонд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев.
«Госдума России внесла изменения в бюджетные нормативы. Сейчас, в 2016 году, акцизы распределялись между центром и регионами в пропорции 12×88,
Бюджет регионального дорожного фонда в 2016 года по плану составлял 4,3 млрд рублей. Если прогнозы верны, то дорожная отрасль региона должна будет сократить свои расходы приблизительно на миллиард. Павел Исаев опасается, что серьезно может пострадать Ярославль.
«Ярославлю обещан федеральный грант 500 млн рублей, но это не на содержание и уборку, а на ремонты. Это дополнительные деньги. Их в этом году обещали, но не знаю, успеют ли в этом году деньги придти или на следующий перенесут. А на содержание и уборку мы подкинем 180 млн точно, но остальное они должны сами закладывать. Они хотят посыпать солью, хотят увеличить стоимость этих работ, по-моему, до 800 млн в год. Это приличные деньги, их надо где-то находить, а где, пока не понятно. У нас сокращаются все расходы, а город Ярославль увеличивает расходы и мне непонятно, за счет каких источников. Вся страна идет по пути оптимизации. Мне как жителю Ярославля было бы приятно, чтобы у нас был чистый город, чтобы была одна соль, никакого песка, не надо было бы его по весне убирать, но это реально стоит больших денег, и у нас их нет. Мы в бюджете области убираем все ремонты, сокращаем все субсидии, дотации, льготы и т.д. Режем все, бюджет сокращается на 20%, и в федеральном бюджете 20% дыра, и в городском. Я рад, если город найдет источники, но пока не понимаю, откуда», — разъяснил ситуацию зампред Ярославской областной думы Павел Исаев.