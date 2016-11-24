Пермь, 24 ноября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В Перми 24 ноября суд пересмотрел дело в отношении 18-летней местной жительницы, совратившей 13-летнего подростка. Учитывая особенности дела, судья приговорил девушку к одному году ограничения свободы, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

verkeorg Суд

Стоит отметить, ранее Мотовилихинский районный суд приговорил девушку к трем годам колонии по статье 134 части 3 УК России «Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-тилетнего возраста».

И подросток, и родители просили о снисхождении. Кроме того, на платформе change.org появилась петиция с требованием назначить пермячке более мягкое наказание.

25 октября Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу и направил дело на новое рассмотрение. Гособвинение запросило для осужденной два года ограничения свободы. Суд же назначил год. Адвокат осужденной выразил удовлетворении судебным вердиктом.