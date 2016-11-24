Красногорск, 24 ноября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Московская областная дума приняла закон об утверждении договора между Фондом реформирования ЖКХ и Московской областью. Регион сможет вернуть более миллиарда рублей, потраченного на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Klemenchukov Деньги

Согласно документу, Фонд возместит Московской области расходы, которые она понесла при реализации программы по переселению, а в 2013—2015 годах. Планируется, что Подмосковью вернут свыше 1 млрд рублей. Заявка уже подготовлена министерством строительного комплекса региона в адрес Фонда.

Напомним, доля Московской области в общем объеме федерального финансирования Фонда содействия реформированию ЖКХ составляет 1,195 миллиарда рублей — эти средства пойдут на расселение аварийного жилья в 2016—2017 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подмосковная программа по переселению граждан из аварийного жилья 2013−2017 годы была завершена дострочно в мае 2016 года. За 2015 год было расселено 144,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья, новые квартиры получили порядка 9,2 тысячи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Подмосковья обещают расселить все аварийные дома к 2020 году

Читайте развитие сюжета: В Подмосковье готовятся сократить сроки расселения аварийного жилья